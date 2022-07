BUCCHIANICO: MORTO ALL’OSPEDALE DI PESCARA 78ENNE MASSACRATO DI BOTTE DAL NIPOTE 15ENNE

PESCARA – E’ morto all’ospedale di Pescara l’uomo di 78 anni ricoverato le lesioni riportate dopo essere stato aggredito in casa con inaudita violenza dal nipote 15enne, con problemi psichiatrici.

L’uomo è morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pescara. L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio nell’abitazione dell’anziano che si trova a Bucchianico, paese della provincia di Chieti.

ll quindicenne è ora piantonato all’ospedale Santissima Annunziata, lo scorso ottobre era stato affidato ai nonni a causa di una difficile situazione familiare ed era già finito al policlinico dopo essersi barricati in casa minacciando il suicidio.

L’anziano è stato aggredito in corridoio con una sedia di ferro e un aspirapolvere, colpito alla testa e alle costole. Il ragazzo avrebbe addirittura ripreso con lo smartphone il corpo dell’anziano agonizzante, per pubblicarlo su whatsapp e si è poi barricato in camera.

E’ stata la nonna, sotto shock a chiamare i carabinieri.