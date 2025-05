BUCCHIANICO: SCREENING GRATUITI PER OVER 65 E MINORI A PARTIRE DAL 5 MAGGIO

BUCCHIANICO – Screening gratuiti per over 65 e minori dal lunedì al Teatro comunale di Bucchianico (Chieti) nell’ambito del progetto “Ali d’Aquila. Salute e benessere per tutti” realizzato dall’Associazione “Domenico Allegrino” odv di Pescara e finanziato dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Abruzzo.

Il 5, il 6, il 7 e l’8 maggio verranno effettuati i controlli medici su 80 anziani. L’8, il 9 e il 10 maggio saranno eseguiti gli esami sui minori, che saranno ripetuti anche il 29, il 30 e il 31 maggio per un totale di 80 bambini e ragazzi.

“Gli over 65 avranno la possibilità di essere sottoposti all’esame delle urine, della glicemia, del colesterolo, dei trigliceridi, della saturazione ossigeno e alla misurazione della pressione arteriosa – spiega la fondatrice dell’associazione Antonella Allegrino – I risultati verranno forniti subito e riportati in una scheda da consegnare al proprio medico di base.

Per i minori saranno disponibili controlli con nutrizionisti, odontoiatri e l’esame del colesterolo. È una delle prime volte che si esegue in Italia uno screening sul colesterolo in cui ci supporterà il dottor Stefano Tumini, endocrinologo e pediatra, esperto di questa patologia nei minori.

Gli eventi cardiovascolari acuti avvengono in età adulta, ma la scoperta della presenza di iniziali depositi di grasso nelle arterie dei bambini con il colesterolo alto ha fatto comprendere la necessità di una diagnosi e di un trattamento precoce. Consigli su una sana e corretta alimentazione fin dai primi anni di vita saranno forniti dalla dottoressa Angela Giuliani, biologa nutrizionista. Invito anziani e famiglie a prenotarsi per partecipare alla campagna di prevenzione sanitaria telefonando al numero 349 3067585. È un’occasione importante per effettuare esami gratuiti senza fare file, senza costi e senza spostamenti”.

Il 5 maggio partirà anche un’altra attività del progetto “Ali d’Aquila. Salute e benessere per tutti”. L’azione, denominata “Costruiamo solidarietà”, prevede la realizzazione di una serie di incontri con più di 350 alunni delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto comprensivo di Bucchianico, che ha sedi anche a Vacri e Villamagna.

L’attività di sensibilizzazione verrà proposta ai più piccoli (dalla classe terza alla quinta) attraverso attività educative e ludico-ricreative per permettere loro di conoscere il valore della solidarietà e del dono e di avvicinarsi all'”altro”. Con i ragazzi delle medie saranno affrontate tematiche riguardanti la loro propensione al volontariato e l’importanza di una cittadinanza attiva e responsabile.

Il progetto “Ali d’Aquila. Salute e benessere per tutti” ha come capofila l’Associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara, come partner l’Avis di Bucchianico, il Kiwanis di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio” e l’associazione “Il Sogno di Benny Gio” di Pescara; collaboratori sono l’Istituto Comprensivo e il Comune di Bucchianico, le amministrazioni comunali di Vacri e Villamagna nel chietino.

È finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo nell’ambito del sostegno alle iniziative e progetti di rilevanza regionale e promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore per la realizzazione di attività di interesse generale.