BUCCIROSSO INCANTA AVEZZANO: TUTTO ESAURITO AL TEATRO DEI MARSI PER “IL VEDOVO ALLEGRO”

AVEZZANO – Tutto esaurito per e applausi a scena aperta per lo spettacolo “Il vedovo allegro” di e con Carlo Buccirosso che ieri, 20 febbraio, ha conquistato il pubblico della Stagione di prosa del Teatro dei Marsi organizzata dal Comune di Avezzano (L’Aquila) con la direzione artistica di Patrizio Maria D’Artista. Lo fa sapere in una nota lo stesso Teatro.

“Dopo il grande successo di pubblico ottenuto con lo spettacolo ‘L’ispettore Generale’ con Rocco Papaleo, il Teatro dei Marsi torna a riempirsi fino al tutto esaurito per l’eccezionale Carlo Buccirosso che ha scritto, diretto e interpretato uno spettacolo intriso di una comicità sagace e mai grottesca o banale, trattando anche temi delicati in modo sorprendente. Con applausi carichi di entusiasmo, il pubblico ha premiato la brillante messinscena, e attraverso le numerosissime presenze ha testimoniato l’apprezzamento nei confronti degli appuntamenti del cartellone della Stagione di Prosa”.

Si spiega ancora: “Accompagnati dalle note dell’operetta ‘La vedova allegra’, gli spettatori sono stati trasportati nella storia grazie a un’imponente scenografia e all’abilità degli interpreti: sul palco Buccirosso ad interpretare l’antiquario Cannavacciuolo che ha perso tutto, Massimo Andrei che ha interpretato il vivace custode Salvatore, padre di due figli, Ninuccio (Davide Marotta) e Angelina (Elvira Zingone), invadenti ma spensierati, e poi ancora la coppia di vicini che ha preso il volto di Gino Monteleone e Donatella De Felice, Stefania De Francesco a dar corpo e voce all’inquilina di Cannavacciuolo, e Matteo Tugnoli ovvero il ginecologo, hanno dato vita ad una commedia esilarante e profonda, mai scontata e ricca di spunti comici sempre intelligenti e acuti”

Il prossimo appuntamento in programma per la Stagione di Prosa del Teatro dei Marsi sarà mercoledì 5 marzo alle ore 21 con “Don Giovanni”, un’opera teatrale tragicomica di Arturo Cirillo, che intreccia i racconti di Molière e Lorenzo Da Ponte alle partiture musicali di Mozart.

Il prossimo appuntamento in programma per la Stagione di Prosa del Teatro dei Marsi sarà mercoledì 5 marzo alle ore 21 con "Don Giovanni", un'opera teatrale tragicomica di Arturo Cirillo, che intreccia i racconti di Molière e Lorenzo Da Ponte alle partiture musicali di Mozart.

