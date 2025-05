“BUCHE STRADALI PERICOLOSE A CHIETI”: LA DENUNCIA DI COLANTONIO CAPOGRUPPO DELLA LEGA IN COMUNE

CHIETI – “Di buche stradali e situazioni di vero pericolo a Chieti ormai se ne trovano a centinaia ed in ogni viabilità cittadina , con la totale e completa indifferenza del Sindaco Ferrara e dell’Assessore ai lavori pubblici Rispoli , in questi giorni troppo presi da comunicati di avvio nuovi lavori in città, ma al momento senza nessuna conclusione di quelli ereditati ormai da 5 anni e che proseguono in forte ritardo. Le situazioni di pericolo sono veramente eclatanti , con un apparato di supporto tecnico dirigenziale negli uffici più importanti per la salvaguardia viabilità e decoro che evidentemente, non essendo di Chieti e non vivendo in città rimangono “refrattari” ai problemi dei cittadini”.

Lo afferma il Capogruppo Lega al Comune di Chieti Mario Colantonio. “Prendo un esempio su tutti”, aggiunge, “perché è talmente evidente ormai da 4 mesi che comincia seriamente a preoccupare. La buca sempre più grande alla curva che da Via Ricci , converge su Viale Europa è sempre più grande e pericolosa , non oso immaginare i cittadini che con riescono ad evitarla al passaggio ed il grave pericolo in cui i corrono ciclisti e motociclisti nel transitarvi. Non occorre sicuramente ripristinare il manto di ” sampietrini” , anche perché nessuno lo richiede, ma coprire e tamponare nell’immediatezza la condizione di grave pericolo con sacchetti di asfalto premiscelato a freddo è una questione di coscienza sia di chi dovrebbe Amministrare diligentemente e dovrebbe conoscere il territorio, ma soprattutto di chi è responsabile della strade e viabilità”.