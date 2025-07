PESCARA – Riunione operativa sullo stato del bilancio regionale delle Aziende Sanitarie abruzzesi, alla vigilia del tavolo di monitoraggio nazionale che chiederà ai dirigenti regionali le prove del piano di rientro del pesante deficit sanitario, che nel 2025 si annuncia superiore ai 100 milioni di euro.

Al termine del summit, che si è tenuto nel pomeriggio nella sede regionale di Piazza Unione a Pescara, in un comunicato arrivato a tre ore dall’inizio dei lavori, senza cifre o dichiarazioni, attraverso passaggi tecnici indecifrabili che sembrano riportare il sereno nei conti della Regione, non vengono forniti ulteriori dettagli a tre giorni dal Tavolo di monitoraggio in programma il prossimo 10 luglio a Roma, al Ministero dell’Economia.

All’incontro hanno preso parte con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, gli assessori regionali alla Sanità, Nicoletta Verì e al Bilancio Mario Quaglieri, i dirigenti regionali, l’advisor contabile delle Asl, Stefano Porzi, e i direttori generali delle Asl abruzzesi con i presidenti dei rispettivi collegi sindacali.

“È stata una riunione operativa nel corso della quale tutti i soggetti competenti si sono confrontati analizzando i numeri dei bilanci e le operazioni da mettere in campo per garantire servizi efficienti e costi sotto controllo”, si legge nella nota inviata dall’ufficio stampa della Regione.

Nessun accenno alla bocciatura da parte dei revisori dei conti, per ben due volte, del bilancio della Asl aquilana, guidata dal dg facente funzione, Stefano Di Rocco, subentrato a Ferdinando Romano, che non ha ottenuto la seconda proroga e che potrebbe essere di nuovo in lizza avendo partecipato al bando indetto dalla Regione. I bilanci delle aziende d Teramo, Pescara e Chieti hanno invece il lasciapassare dei revisori e il via libera della Giunta regionale.

“Nella riunione – si legge nella nota – è stato approfondito l’esame del disavanzo del sistema sanitario regionale, insieme alle misure correttive adottate dal governo regionale per il 2024, che saranno presentate al Tavolo di monitoraggio in programma il prossimo 10 luglio a Roma, al Ministero dell’Economia. Nel corso dell’incontro sono state evidenziate le risorse messe a destinazione vincolata per garantire anche le coperture finanziare dell’anno in corso, che si aggiungono alle manovre correttive dei conti delle Asl avviate da mesi dopo le indicazioni da parte della Regione”.