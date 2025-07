BUCO SANITA’: APPROVATO IN GIUNTA PIANO OPERATIVO 2025-2027, OK A TASK FORCE BLUE TONGUE

LAQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria e presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha approvato il “Programma operativo 2025-2027 Regione Abruzzo” e ne ha disposto la trasmissione ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per gli adempimenti connessi all’attuazione del Piano di rientro, all’ASR Abruzzo e alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.

Su proposta dell’assessore alla salute, Nicoletta Verì, istituita una Task Force interdipartimentale e multidisciplinare per la gestione dell’emergenza BlueTongue, composta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZS) G. Caporale, dal Dipartimento Sanità – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti, dal Dipartimento Agricoltura e dai Servizi Veterinari delle ASL regionali competenti. Il coordinamento tecnico operativo è affidato all’IZS.

Su iniziativa dell’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, approvate le linee di indirizzo del Programma Straordinario di interventi a favore delle MPMI abruzzesi per il sostegno alle attività di Internazionalizzazione. Istituito un apposito Fondo con gestione “in house” per mezzo della società FiRA Spa da destinare specificamente all’Internazionalizzazione delle Imprese Abruzzesi e consentire loro di affrontare il nuovo mondo commerciale che si va ridefinendo a livello globale. Approvato schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e FiRA Spa per la disciplina delle suddette attività.

Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali, alla Formazione professionale e ai Beni e alle attività culturali e di spettacolo, Roberto Santangelo, deliberata l’adesione, in continuità con le precedenti edizioni, al “Progetto ASIMMETRIE 7 – Abruzzo e Molise. Azione di Sistema Integrato Multiregionale MEdio-Adriatico contro la TRatta e lo sfruttamento e per l’Inclusione socio-lavorativa delle vittimE”, finalizzato alla realizzazione d’interventi mirati al contrasto del grave sfruttamento umano e del caporalato oltre che ad attività rivolte alle vittime di tratta, proposto dalla Società Cooperativa Sociale On the Road, con sede in San Benedetto del Tronto.

Approvata la partecipazione a titolo gratuito della Regione Abruzzo al progetto Europe Direct Abruzzo 2026–2030, promosso dal Consorzio Punto Europa Scarl, in qualità di partner istituzionale, nell’ambito dell’Avviso “ED-2025-ITALY-FPA-SGA” della Commissione Europea.

Ripartito per le annualità 2022 e 2023 le risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare. Approvati altresì gli indirizzi di programmazione regionale.

Approvato il programma dei corsi di formazione per Accompagnatore di Media Montagna ed Aspirante Guida Alpina – Anno 2025. In particolare la Giunta ha deliberato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al corso per l’abilitazione alla professione di Accompagnatore di Media Montagna e l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al corso per l’abilitazione alla professione di Aspirante Guida Alpina, entrambi istituiti dalla Regione Abruzzo.

Approvati gli indirizzi operativi comuni ai fini della redazione degli Avvisi per il riconoscimento delle borse di studio in relazione all’anno accademico 2025 – 2026 di cui le ADSU abruzzesi dovranno tener conto nella predisposizione degli avvisi per le borse di studio di prossima pubblicazione.

Presa d’atto dell’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il servizio civile universale e conseguente approvazione dello schema di protocollo operativo per lo svolgimento di tali attività.

Presa d’atto del Decreto MEF 12 marzo 2025 e approvazione indirizzo applicativo relativo alla destinazione della somma complessiva di € 1.423.160,53 per la realizzazione degli interventi relativi al rafforzamento dei servizi sociali.

Costituito il Tavolo regionale della Rete della Protezione e dell’Inclusione Sociale: sostituirà le funzioni finora svolte dalla Cabina di regia di cui al Piano sociale Regionale 2022-2024 in proroga.

Presa d’atto della modifica del Piano triennale fabbisogno del personale 2025/2027 dell’ Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo.

Approvate modifiche volte alla semplificazione amministrativa della disciplina di accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo approvata con D.G.R. n. 57 del 31/01/2025.