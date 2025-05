BUCO SANITA’: DELIBERA CON 113 MLN COPERTURE FORSE IN CONSIGLIO REGIONALE, PROTESTANO OPPOSIZIONI

L’AQUILA – Potrebbe arrivare in Consiglio regionale fuori sacco nella seduta prevista nel pomeriggio all’Aquila la delibera approvata dalla Giunta regionale che stanzia 113 milioni di euro destinati alla copertura del deficit sanitario.

Il discusso provvedimento che ha ricevuto il parere non favorevole e poi quello positivo con riserva da parte dei revisori dei conti della Regione, è in discussione in un clima di scontro in seno alla commissione Bilancio. Le opposizioni di centrosinistra stanno dando battaglia

“E’ inaccettabile affrettare la approvazione – spiega il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci -, perché oltre 50 milioni di euro di tagli meritano almeno la audizione dei capi dipartimento per capire quali capitoli e voci sensibili si vanno a tagliare. Questa maggioranza di centrodestra è un fallimento continuo e non si pone certo queste problematiche, come non si interessa alla strategia per contrastare un debito fuori controllo”.

Per la Giunta Marsilio invece è corsa contro il tempo perché il via libera dei 113 milioni è tra i documenti principali da presentare al tavolo di monitoraggio romano per la copertura del debito al fine di evitare il commissariamento. Il centrodestra è stato già costretto ad aumentare le tasse e ad assumere misure di contenimento della spesa, come il blocco delle assunzioni nelle Asl e in Regione, il blocco degli aumenti dei salari accessori dei medici e degli infermieri e il blocco dei rinnovi del personale interinale.