BUCO SANITA’: DOMANI IN COMMISSIONE BILANCIO PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO ADDIZIONALE IRPEF

L’AQUILA – Arriverà domani in commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, il progetto legge 68/2025, di iniziativa della Giunta regionale, “Disposizioni in materia tributaria”.

Si tratta della prima bozza di testo normativo che contiene le modifiche alle regole regionali per il prelievo dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche).

Non si escludono modifiche rispetto a quello che è stato deciso ieri in giunta regionale, e poi illustrato dal presidente Marco Marsilio di Fdi

Ovvero: rispetto alla quota per tutti di 1,73% fino a 28.000 euro di reddito imponibile si pagherà ora di addizionale Irpef l’1,63%, dunque per la prima fascia ci sarà una diminuzione della pressione fiscale fino a 28 euro l’anno. Oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro si sale invece a 3,23% con aggravio fino a 302 euro l’anno, oltre i 50.000 euro si sale a 3,33% che significa 782 euro per un reddito ad esempio di 80mila euro, di 1.102 euro per un reddito di 100.000 euro.

Incassi aggiuntivi stimati in 44,7 milioni di euro.

Alla riunione, fissata alle 14.45, presso la sala “G. d’Annunzio”, 2° piano del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, interverranno l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri e il direttore dipartimento Risorse Fabrizio Bernardini, l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì; il direttore regionale del Dipartimento Sanità Emanuela Grimaldi, rappresentanti dei sindacati Cisl Abruzzo-Molise, Cgil Abruzzo-Molise, Uil Abruzzo e Ugl Abruzzo; Fials Abruzzo.

All’ordine del giorno anche due provvedimenti amministrativi riguardanti l’accertamento delle maggiori entrate sul Bilancio del Consiglio regionale 2025-2027.

Sempre domani, alle ore 12.30, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per l’ organizzazione dei prossimi lavori consiliari. E’ stata rinviata, infine, la seduta del Comitato per la Legislazione, che era stata prevista alle ore 15.