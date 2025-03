BUCO SANITA’: FI, “CONTRARI, LIMITATRE AUMENTO E CONDIZIONATO A RIFORME STRUTTURALI”

L’AQUILA – “Ribadiamo con fermezza che Forza Italia e Noi Moderati non sono assolutamente favorevoli ad alcun aumento della pressione fiscale, che riteniamo possa essere limitato a quest’anno, in funzione dell’aumento dei 100 milioni di euro di trasferimenti all’Abruzzo del fondo sanitario nazionale che avverrà nel 2026 e soprattutto delle non rinviabili riforme strutturali che abbiamo chiesto ed ottenuto nel corso della riunione”.

Lo dichiarano il deputato Nazario Pagano, segretario regionale di “Forza Italia Abruzzo”, Paolo Tancredi segretario regionale di Noi Moderati e i consiglieri regionali Emiliano Di Matteo, capogruppo di Forza Italia e Marianna Scoccia, capogruppo di Noi Moderati, che hanno incontrato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, “per chiarire in modo definitivo la posizione rispetto alla manovra fiscale utile al solo ripiano del deficit sanitario”.

Spiegano gli azzurri: “il deficit attestato è di 81 milioni, 20 dei quali già accantonati dal Consiglio Regionale nella finanziaria 2025, altri 20 milioni oggetto di manovra di bilancio e i restanti 40 milioni sono relativi ai rinnovi dei contratti retroattivi del comparto sanità, motivo per il quale abbiamo un atteggiamento responsabile sulla rimodulazione delle aliquote IRPEF, a cui proporremo specifici emendamenti in aula”.

“Abbiamo condizionato ogni tipo di intervento solo con l’avvio di una riforma urgente, profonda e non più rinviabile della sanità regionale da noi proposta, che nei prossimi due mesi dovrà produrre provvedimenti concreti per migliorare i servizi sanitari, ridurre le liste d’attesa e rientrare nel disavanzo entro tre anni. Solo attraverso una nuova riorganizzazione sarà possibile garantire ai cittadini una sanità più efficiente e sostenibile”.