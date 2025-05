BUCO SANITA’: GIANNANGELI, “NON HO MAI INVIATO COMUNICAZIONE ALLE ASL PER BLOCCO INTERINALI”

L’AQUILA – “Lo scrivente non ha mai inviato la comunicazione ivi indicata, si invita alla immediata rimozione della erronea notizia di che trattasi, lesiva dell’immagine e della onorabilità dell’esponente che, in assenza, si vedrà costretto suo malgrado ad attivare gli strumenti di tutela previsti ex lege”.

Lo scrive ad Abruzzoweb il direttore del dipartimento Bilancio Fabrizio Giannangeli, chiedendo l’immediata rimozione e rettifica di un passaggio dell’articolo “Buco sanità: stop assunzioni anche in Regione. dipartimento blocca interinali Asl, caos“, in cui si afferma che “nei giorni scorsi il Dipartimento Bilancio, diretto Fabrizio Giannangeli, ha scritto alle Asl imponendogli di bloccare il rinnovo dei contratti del personale proveniente da società interinali”.

In realtà la comunicazione è partita dal dipartimento Sanità, e non da quello del Bilancio.

Va però a margine evidenziato che l’errore è scaturito anche dalla totale mancanza di comunicazioni da parte della Regione Abruzzo, in merito ai tanti e delicati passaggi nella partita della riduzione del debito della Sanità, di gran lunga il principale comparto di cui l’ente regionale è chiamato a gestire.