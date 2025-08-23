BUCO SANITA’: LETTERA A MARSILIO, “PIANO CONTENIMENTO NON COMPETE A DIPARTIMENTO BILANCIO”

L’AQUILA – “La predisposizione e la divulgazione dei piani di contenimento della spesa sanitaria risultano di esclusiva competenza del Dipartimento Sanità dell’Ente, preposto al monitoraggio dei costi di gestione delle Asl”.

Tengono a precisarlo fonti politiche regionali, a seguito dell’articolo di Abruzzoweb, dedicato ai destini del direttore del dipartimento Sanità Emanuela Grimaldi, in cui, in un passaggio è stato scritto che il direttore del dipartimento Bilancio, Fabrizio Giannangeli, ha sottoscritto una perentoria lettera di inizio giugno, indirizzata al presidente Marco Marsilio, per indicare con esattezza chirurgica tutte le spesa da tagliare, chiedendo e ottenendo la convocazione di un summit urgente a palazzo Silone, sede della giunta regionale all’Aquila.

“In tal senso, il Dipartimento Risorse – competente in materia di bilancio – provvede unicamente a stanziare gli accantonamenti ed i fondi necessari all’approvazione della Legge Regionale per la copertura finanziaria del disavanzo del servizio sanitario regionale, siccome definitivamente quantificato a consuntivo dal medesimo Dipartimento Sanità, destinando a tal uopo anche risorse proprie dell’Ente”, si aggiunge nella precisazione.