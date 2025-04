BUCO SANITA’: OGGI DISEGNO LEGGE IN GIUNTA PER COPERTURE, BALLETTO CIFRE, CENTRODESTRA TACE

L’AQUILA – Altro passaggio cruciale nella dura partita del deficit della sanità abruzzese: oggi, nell’ultimo giorno utile, la giunta regionale del centrodestra di Marco Marsilio, di Fdi, dovrà approvare un disegno di legge con il conto economico e le misure, con coperture certe per la totale copertura del buco.

Come affermato ieri dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, la verifica finale avverrà solo nel tavolo di monitoraggio di luglio, quando al Ministero verrà presentati il bilancio d’esercizio consolidato dell’intero sistema sanitario regionale, anche alla luce dei bilanci consuntivi 2024 delle Asl che sono in fase di approvazione.

Intanto impazza la polemica sull’effettiva consistenza de deficit, con il centrosinistra che attacca a testa bassa, e che parla di tsunami, mentre nel centrodestra bocche cucite, ad eccezione di una nota diramata dall’assessore Verì.

Per il Pd la situazione è a dir poco drammatica, come emerso dalla commissione di Vigilanza di lunedì: il deficit del 2024 è salito di ulteriore 30 milioni, rispetto agli 81 milioni fin ora dichiarati. Ma quello che più preoccupa è il dato del primo trimestre 2025, con un deficit assicura il Pd, già a oltre 120 milioni. Uno scenario che potrebbe portare all’aumento ulteriore delle tasse a carico degli abruzzesi, ovvero non solo portare ai massimi, ovvero all’aliquota del 3,33% l’addizionale Irpef “per tutti gli scaglioni di reddito”, ma applicando una “super aliquota” ulteriore, non solo per l’Irpef, dello 0,3%, per tutti gli scaglioni di reddito, anche sotto i 28.000 euro, come pure per l’Irap per le imprese, già ai massimi, dell0 0,15%. E con ulteriori tagli alle altre voci del bilancio.

I numeri del deficit del 2024 forniti dal Pd sono però stati contestati dall’assessore Verì, con una nota di chiarimento.

“Ad oggi il disavanzo che risulta nel sistema Nsis è pari a 81 milioni di euro, così come avevamo già comunicato alla vigilia della riunione del tavolo Nel corso dell’incontro, i tecnici ministeriali hanno chiesto chiarimenti su alcune poste, pari a circa 30 milioni di euro”.

Dunque questi 30 milioni in aggiunta agli 81 milioni saranno inseriti nel disegno di legge, “per la totale copertura anche di queste ulteriori poste negative, a prescindere dalla loro effettiva sussistenza in questo ordine di grandezza”

“Nel corso dell’incontro – spiega ancora Verì -, i tecnici ministeriali hanno chiesto chiarimenti su alcune poste, pari a circa 30 milioni di euro: 10 milioni per contenziosi pendenti, 9 milioni per partite contabili non allineate (non ritenute conformi agli schemi di bilancio e dunque da riordinare) e il resto relativi a finanziamenti del fondo di coesione assegnati, ma non ancora impegnati dalle Asl”.