BUCO SANITA’: PAOLUCCI, “LETTERA DIRIGENTE SVELA VERITA’, NESSUNA ASL HA CENTRATO OBIETTIVI”

L’AQUILA – “Ancora una volta sono i documenti ufficiali della stessa struttura regionale a smentire clamorosamente le rassicurazioni dell’assessore Verì. La lettera del dirigente del Dipartimento Sanità certifica che nessuna delle quattro Asl è riuscita a centrare l’obiettivo imposto del 2% di riduzione dei costi, con un disavanzo che rischia di chiudere a fine anno tra i 110 e i 120 milioni di euro”, dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, a seguito dell’articolo di Abruzzoweb.

“Basta menzogne per coprire le proprie inefficienze. Altro che deficit in calo: i numeri parlano di costi operativi in aumento per tutte le aziende sanitarie e di obiettivi falliti – incalza Paolucci – . Siamo davanti all’ennesima prova della distanza tra la propaganda del centrodestra e la realtà dei conti della sanità abruzzese. Non si capisce a cosa servano le audizioni quando neanche la reale situazione ci viene descritta e raccontata. A pagarne il prezzo, purtroppo, sono cittadini e lavoratori del sistema sanitario regionale e lo stesso bilancio pesantemente segnato dal fallimento della destra, certificato a tutti i livelli”.