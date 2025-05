L’AQUILA – “Mentre il presidente Marco Marsilio continua a rassicurare gli abruzzesi con mezze verità, la struttura tecnica della Regione chiede all’assessore al Bilancio e a tutti i dipartimenti di fermarsi. La situazione è drammatica: nemmeno l’aumento delle tasse e i tagli alle prestazioni bastano più a coprire il disavanzo della sanità regionale e un uso disattento delle risorse potrebbe costare carissimo agli abruzzesi. Nonostante questo in Consiglio regionale oggi è approdata l’ennesima legge omnibus ‘finanzia tutto’. Serve uno stop e, soprattutto, una strategia efficace che tenga conto del futuro”.

È l’allarme lanciato in una nota dal capogruppo del PD in consiglio regionale, Silvio Paolucci, riportando una decisione del Dipartimento Finanze della Regione che blocca l’utilizzo dei fondi da parte degli assessorati proprio per la precarietà del bilancio regionale e dei conti della sanità. La lettera è firmata dal capo Dipartimento, Fabrizio Giannangeli, ed è stata inviata, per conoscenza all’assessore al ramo Mario Quaglieri, e direttamente a tutti gli altri capi delle altre macro strutture.

“A tutti gli assessorati arriva la richiesta di non impegnare i fondi che serviranno per coprire gli ulteriori tagli lineari alle spese correnti su tutto il triennio 2025–2027 e non solo per la sanità. In pratica siccome non si hanno certezze si raschia il fondo del barile – rimarca Paolucci – con il rischio sempre più concreto di una paralisi sugli altri settori strategici come trasporti, sociale, agricoltura, politiche del lavoro e giovanili. Per capire la dimensione del disastro ho fatto due accessi agli atti, uno ai Revisori in merito ai tagli e l’altro al Dipartimento regionale della Sanità al fine di conoscere i dati del primo trimestre sui conti delle Asl”.

“E mentre si taglia anche dove non si può, si concede soprattutto dove non si deve, tant’è che oggi con gli ennesimi emendamenti dell’ultimo minuto in aula la maggioranza ha provato a finanziare iniziative che potrebbero e dovrebbero essere evitate in una fase complicata come questa”, conclude.