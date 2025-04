BUCO SANITA’: VERRECCHIA, “STRUMENTALIZZAZIONI DELLA SINISTRA, STOP ASSUNZIONI MISURA TRANSITORIA”

L’AQUILA – “Ancora una volta la sinistra si abbandona a strumentalizzazioni e letture distorte di una nota tanto ordinaria quanto chiara. La sospensione temporanea delle nuove procedure di reclutamento di personale amministrativo non riguarda le procedure già avviate, che proseguiranno regolarmente”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Si tratta di una misura transitoria, in attesa della puntuale declinazione della manovra prevista dal legislatore il 3 aprile. È importante sottolineare che non vi è alcun intervento sul personale sanitario, a tutela del mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e a garanzia delle prestazioni sanitarie per i cittadini”.

“Sorprende che un parlamentare si esprima in questi termini, anziché condannare l’occupazione dell’Aula consiliare messa in atto da alcune forze politiche, in totale spregio delle istituzioni. Noi abbiamo agito per preservare il Consiglio regionale e garantire il rispetto delle regole democratiche. Sarebbe interessante sapere quale sarebbe stata la reazione dell’onorevole Luciano D’Alfonso se ad essere occupata fosse stata l’aula del Parlamento”, conclude Verrecchia.