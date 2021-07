L’AQUILA – Piena fiducia nell’operato dei probiviri provinciali che risponderanno alla richiesta di chiarimenti sui dubbi relativi alla documentazione di uno dei due candidati, il 62enne imprenditore aquilano Eliseo Iannini, e poi di nuovo elezioni, con gli stessi protagonisti, per la presidenza e del Consiglio nel più breve tempo possibile, anche se la scadenza non è stata fissata.

Ed ancora, nessun provvedimento di espulsione nei confronti dell’ex presidente, Ettore Barattelli, reo di aver violato il regolamento chiamando in causa l’organismo nazionale e non coinvolgendo quello locale nella richiesta di chiarimenti sulla posizione di Iannini, giudicato candidabile insieme al suo avversario, l’altro imprenditore aquilano, il 61enne Marino Serpetti.

Sarebbe questa in sintesi, stando alle sommarie informazioni trapelate, la strada imboccata questa sera al termine di una riunione -verità durata oltre tre ore, dal Consiglio direttivo dell’associazione nazionale costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila per risolvere la brutta storia della sospensione del voto a tre giorni dalla consultazione fissata per sabato scorso a causa della “forte raccomandazione” formulata dai probiviri nazionali che hanno indotto il presidente uscente, Adolfo Cicchetti, a sospendere il voto.

Una determinazione a cui si è arrivati dopo l’esposto fatto recapitare a Roma dall’ex presidente Barattelli, sostenitore di Serpetti, che ha innescato una situazione che ha prodotto una brutta figura nazionale per la associazione.

Anche se il clima è stato per lunghi tratti cordiale e quindi non c’è stato lo scontro che si preannunciava alla luce della pagina più nera della storia dell’associazione, l’impressione, anche da parte di alcuni protagonisti è che sia stata sancita una tregua armata con la guerra pronta a riaccendersi in qualsiasi frangente: momenti di tensione ci sono stati tra l’ex presidente dell’Ance, Gianni Frattale, componente della commissione di designazione e vice presidente della Camera di commercio Gran Sasso d’Italia, favorevole alla proposta di espulsione di Barattelli, bocciata dal resto del Consiglio direttivo, e quest’ultimo, con il quale i rapporti sono molto tesi da anni.

In sostanza, i costruttori non hanno fatto passi in avanti rilevanti nella ricerca della compattezza: le oltre tre ore di discussione durante le quali, secondo alcuni, non ci sarebbe stato l’apprendimento sul casus belli, hanno confermato una associazione spaccata e divisa che difficilmente nelle prossime settimane troverà serenità e spirito costruttivo. In questo senso, non sono stati fugati i dubbi di controversie legali.

Gli imprenditori si sono trovati d’accordo davvero su un solo punto: la consegna del silenzio stampa chiesta da Cicchetti che comunque, nel corso della discussione, ha sottolineato la importanza della informazione ringraziando in definitiva gli organi di informazione. A differenza di quanto avrebbe fatto Frattale, sponsor di Iannini, peraltro editore del giornale online L’Aquila Blog. Comunque, il silenzio è stato deciso perché domani è previsto un comunicativo stampa condiviso che sarà inviato dall’ufficio stampa guidato dalla collega Giusy Fonzi.

Intanto, sui tempi dello sblocco della sospensione del voto pesa il fatto che il 7 luglio decadono i probiviri nazionali: si dovrebbero aspettare i nuovi per l’esame della documentazione inviata dall’Aquila.

Oltre a Ciccetti e al direttore, Lucio Cococcetta, agli ex presidenti Frattale e Barattelli e ai due candidati alla presidenza Iannini e Serpetti, hanno fatto parte della riunione-verità tra gli altri gli imprenditori Rosa, Cirillo, Rossi, Didimarco, Del Beato, Polombizio, Cicolani, D’Intino, Andreassi, e le imprenditrici Laurini e Palermini. Tra i probiviri assenti l’ex presidente provinciale e regionale, Armido Frezza. Presente invece il figlio Pierluigi.