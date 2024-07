BUFERA FDI: QUAGLIERI, “FRASE STRUMENTALIZZATA, BANALE SFIDA SOCIAL, RISPETTO VERRECCHIA”

AVEZZANO – “Ho notato che nelle ultime ore si è tentato di strumentalizzare il significato di un messaggio inviato in una chat privata con poche persone. Desidero precisare che, proprio per chiarire la distorsione dei fatti, ho inviato un mio personale messaggio al capogruppo Verrecchia per spiegare l’accaduto. Il messaggio che qualcuno ha artatamente voluto diffondere era stato scritto unicamente per vincere una banale competizione sui social e non certamente per colpire il collega Verrecchia, al quale mi lega un grande rispetto politico. Condivido comunque l’invito del partito a ricondurre la riflessione sulla situazione di Avezzano a un dibattito più sereno e costruttivo”.

Dopo ore concitate per il nuovo clamoroso caso esploso in Fratelli d’Italia, parla l’ assessore regionale al Bilancio di Fdi, campione di preferenze alle regionali di marzo con quasi 12mila voti, Mario Quaglieri, che assicura di aver avuto un chiarimento con il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Abruzzo, Massimo Verrecchia, rieletto con 7.558 voti, a seguito della “guerra” scoppiata tra i due: il primo fautore dell’ingresso nella Giunta di Avezzano, guidata dal sindaco civico e bipartisan Gianni Di Pangrazio, di Iride Cosimati, sua fedelissima ed esponente di Fdi, e il secondo che condanna indignato “l’inciucio”, vorrebbe il suo partito all’opposizione, in vista soprattutto delle elezioni del 2027.

La replica, inizialmente attesa in un comunicato stampa, è arrivata dopo un giorno di silenzio del diretto interessato che ha deciso di affidare le sue dichiarazioni al Centro dopo la bufera che ha travolto il partito a seguito del messaggio che il recordman di preferenze ha inviato in una chat di Whatsapp ai fedelissimi con l’ordine di attaccare Verrecchia nel contesto di uno scambio di battute sui social: “Cercate di far scrivere sul post che ho pubblicato per difendere la Cosimati così crepiamo Verrecchia”.

Questa la frase incriminata, di cui circola uno screenshot, contenuta nella chat di Quaglieri, indagato nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica dell’Aquila sul presunto conflitto di interessi alla luce della sua attività di stimato medico chirurgo in strutture private abruzzesi convenzionate con il servizio sanitario.

Parole che hanno ricevuto condanna unanime e bipartisan tanto che ieri, in serata, sono intervenuti in una nota i senatori Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, segretario e vice coordinatore regionali di Fratelli d’Italia, e il coordinatore provinciale FdI L’Aquila, Claudio Gregori: “Comprendiamo che sulla vicenda politica e amministrativa di Avezzano ci possano essere sensibilità diverse anche all’interno di Fratelli d’Italia. Tuttavia, è essenziale che queste differenze rimangano nell’ambito di una normale dialettica politica e non sfocino in toni che possano ledere l’immagine di alcuno”.

E ancora: “Il nostro partito si fonda sull’unità e sul rispetto reciproco, e qualsiasi linguaggio o comportamento che possa minare tali prerogative non è assolutamente accettabile. Per questo motivo, il partito lavorerà per chiarire quanto accaduto e ricondurre il confronto su un binario sereno e costruttivo”.

Il Pd Abruzzo – in una nota a firma di Daniele Marinelli, segretario regionale; Tiziana Di Renzo, presidente dell’assemblea regionale; Luciano D’Alfonso, deputato; Michele Fina, senatore; Antonio Blasioli, consigliere regionale; Antonio Di Marco, consigliere regionale; Sandro Mariani, consigliere regionale; Silvio Paolucci, consigliere regionale; Dino Pepe, consigliere regionale; Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale – ha parlato di “una frase di una violenza inaudita, usata non contro un avversario politico ma verso un collega di partito: entrambi appartengono a Fratelli d’Italia”.

Il Partito democratico ha espresso “grave preoccupazione per i toni e le modalità di un conflitto tutto interno a Fratelli d’Italia, che si gioca sulla pelle delle cittadine e dei cittadini di Avezzano, della provincia dell’Aquila e dell’Abruzzo all’interno di logiche di posizionamento e di potere”.

Un caso arrivato ben oltre i confini regionali, con il parlamentare di Fratelli d’Italia Gianfranco Rotondi che ha dichiarato: “Sono rimasto sconcertato nell’apprendere della violenta polemica di cui è stato fatto oggetto l’amico Verrecchia. Non si può accettare un linguaggio che istiga a una sorta di linciaggio mediatico. Un conto è il confronto democratico, anche acceso, ma espressioni del genere sono intollerabili e incompatibili con i valori portati avanti da Giorgia Meloni“.

Soprattutto, è stato fatto notare da più parti, in quella considerata la roccaforte di FdI, che ha visto l’elezione della stessa premier, nel collegio L’Aquila-Teramo, e la rielezione del presidente della Regione, Marco Marsilio, confermato per lo storico secondo mandato lo scorso 10 marzo.