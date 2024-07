L’AQUILA – “Comprendiamo che sulla vicenda politica e amministrativa di Avezzano ci possano essere sensibilità diverse anche all’interno di Fratelli d’Italia. Tuttavia, è essenziale che queste differenze rimangano nell’ambito di una normale dialettica politica e non sfocino in toni che possano ledere l’immagine di alcuno”.

Scoppia il caso politico nella polveriera di FdI e in una nota, inviata in serata, i senatori Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, segretario e vice coordinatore regionali di Fratelli d’Italia, e il coordinatore provinciale FdI L’Aquila, Claudio Gregori, intervengono nel tentativo di rimettere insieme i cocci.

Nella bufera i clamorosi sviluppi della rissa scoppiata ad Avezzano tra Mario Quaglieri, assessore regionale al Bilancio di Fdi, campione di preferenze alle regionali di marzo con 11.748 voti, oramai in guerra aperta con il capogruppo in Consiglio regionale di Fdi, Massimo Verrecchia, rieletto con 7.558 voti: il primo fautore dell’ingresso nella Giunta del sindaco civico e bipartisan Gianni Di Pangrazio di Iride Cosimati, sua fedelissima ed esponente di Fdi, e il secondo che condanna indignato “l’inciucio”, vorrebbe il suo partito all’opposizione, in vista soprattutto delle elezioni del 2027.

“Cercate di far scrivere sul post che ho pubblicato per difendere la Cosimati così crepiamo Verrecchia”: questo il messagio incriminato di Quaglieri di cui circola uno screenshot. E da quanto si apprende Verrecchia ha avuto una reazione rabbiosa, commentando a sua volta: “Sono preoccupatissimo! Questa non è politica!”.

Da qui l’intervento di Sigismondi, Liris e Gregori: “Il nostro partito si fonda sull’unità e sul rispetto reciproco, e qualsiasi linguaggio o comportamento che possa minare tali prerogative non è assolutamente accettabile. Per questo motivo, il partito lavorerà per chiarire quanto accaduto e ricondurre il confronto su un binario sereno e costruttivo”.

Sulla questione si attende ancora un chiarimento da parte di Quaglieri che, secondo quanto appreso, dovrebbe intervenire a stretto giro su sollecitazione dei vertici regionali che stanno cercando di lavorare ad un accordo e chiudere una vicenda che comincia a preoccupare anche il presidente Marco Marsilio, anche lui di Fdi, soprattutto nella regione considerata il fortino del partito guidato dalla premier Giorgia Meloni, eletta proprio nella circoscrizione L’Aquila-Teramo.