BUFERA SU ANAS: INCHIESTA PROCURA MILANO, INDAGATI FUNZIONARI PER MAZZETTE IN CAMBIO LAVORI

MILANO – Ci sono almeno due funzionari di Anas tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano in cui si ipotizzano mazzette in cambio di appalti sui lavori stradali che riguardano la Lombardia e il Nord-Est Italia. Da quanto si è saputo, sono in corso acquisizioni e perquisizioni nelle sedi Anas di Roma e Milano e anche presso tre società di esecuzione lavori, tra cui il Consorzio Stabile Sis che ha sede a Torino, e nei confronti di nove persone fisiche.

L’ipotesi della procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dei pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, è che alcuni appalti per strade in Lombardia e Nord est, siano stati pilotati in cambio di mazzette. Gli indagati sono nove insieme a tre società. Tra le accuse anche rivelazione di segreto d’ufficio. Si ipotizzano presunte tangenti per circa 400mila euro per lavori stradali da circa 400 milioni di euro.