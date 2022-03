TERAMO – “E’ inconcepibile e illogico che una commissione formata da soli ingegneri possa giudicare 42 giornalisti per un concorso di addetto stampa. Invece, è quanto accade alla Asl di Teramo che ha bandito un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un addetto stampa , laureato e iscritto all’Ordine dei giornalisti”.

A protestare è l’ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, e il riferimento è al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalla Asl di Teramo, per dotarsi di un addetto stampa a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D.

L’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo si riserva di portare la vicenda “alla conoscenza del Ministero della Funzione Pubblica, della Presidenza della Giunta regionale e dell’assessore regionale alla sanità e di intraprendere ulteriori azioni di tutela”.

Il ruolo, molto ambito, è attualmente ricoperto da Antonella Formisani, storica giornalista, ora in aspettativa, del quotidiano Il Centro, nominata per un anno a febbraio scorso, con un compenso di 28mila euro lordi, per un incarico da libera professionista, con delibera del direttore generale Maurizio Di Giosia.

Tra i requisiti richiesti la laurea magistrale, la laurea specialistica o la laurea vecchio ordinamento e l’iscrizione all’albo professionale dei giornalisti.

Sono previsti 100 punti da assegnare come valutazione massima, di cui 70 punti per prova scritta e 30 per i titoli.

La Direzione della Asl, protesta però ora l’Odg, di cui è presidente Stefano Pallotta, nonostante le sollecitazioni, “non ha ritenuto di far partecipare al concorso i laureati in scienze delle comunicazioni dell’Università di Teramo, iscritti all’Ordine dei giornalisti, dopo un master post-laurea e di far partecipare alla commissione di valutazione un giornalista laureato esperto di provata competenza nelle materie di concorso, così come previsto dall’art. 35 del D.Lgs 165/2001”.

E’ accaduto invece che il “direttore generale della Asl, con deliberazione del 4 marzo scorso, ha nominato la commissione esaminatrice della quale fanno parte un ingegnere gestionale dell’Azienda, un ingegnere informatico e un altro ingegnere gestionale. E’ del tutto evidente che le professionalità selezionate a far parte della commissione non abbiano alcuna attinenza con la professione giornalistica. Ne consegue che le valutazioni delle prove scritta e orale non potranno essere certificate da competenze specifiche sulla funzione e sul ruolo di addetto stampa. L’Ordine dei giornalisti che ha la funzione specifica di tutelare la dignità professionale dei propri iscritti non può consentire che essa possa essere svilita da atti che mal si celano dietro norme applicate con esasperati formalismi si riserva di portare la vicenda alla conoscenza del Ministero della Funzione Pubblica, della Presidenza della Giunta regionale e dell’assessore regionale alla sanità e di intraprendere ulteriori azioni di tutela”.