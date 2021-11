BUFERA SU REPORT, TRASMISSIONE NEL MIRINO DELLA POLITICA: “DIFFONDE TESI NO VAX”

ROMA – Report finisce nuovamente nel mirino della politica, ma questa volta ad attaccare la trasmissione di Rai3 è in primis il Partito Democratico che la accusa di diffondere tesi no vax.

Un duro comunicato, prima di una precisazione serale del Nazareno per sottolineare il rispetto dell’autonomia dei giornalisti.

A provocare le polemiche un servizio sulla somministrazione della terza dose di vaccino anticovid, per raccontare gli interessi economici e le pressioni politiche che ci sono dietro la decisione.

Servizio difeso a spada tratta dal conduttore Sigfrido Ranucci, che nega qualsiasi sostegno ai no vax e rivendica il diritto di critica, ma preso di mira anche da esponenti di Forza Italia e Italia Viva, a partire da Matteo Renzi, del quale il programma è tra l’altro tornato ad occuparsi.

“Ieri sera è andato in onda un lungo compendio delle più irresponsabili tesi No Vax e No Green Pass”, attaccano i membri dem della Commissione di Vigilanza Rai, sottolineando la presenza di “sedicenti infermieri che affermano di essersi infettati per responsabilità delle aziende farmaceutiche” e la diffusione di “dubbi sull’efficacia dei vaccini, perplessità sulla durata della copertura degli anticorpi, speculazioni dietrologiche sul grande business della terza dose detenuto da multinazionali del farmaco”.

Per questo i parlamentari chiedono ai vertici Rai se fossero a conoscenza dei contenuti del servizio e se ne avessero avallato la diffusione. Una posizione – spiega però una fonte dem in serata – che non vuole comunque ledere l’autonomia dei giornalisti.

“Mi spiace ascoltare da Report la lagna qualunquista per cui ‘il vaccino è il business delle case farmaceutiche’, che per inciso hanno salvato il mondo”, rincara la dose Andrea Ruggieri di Forza Italia. “In queste ore ricevo l’ennesimo attacco di Report. Per giudicare questa trasmissione mi bastano queste parole del conduttore Ranucci ieri: la terza dose è il business delle case farmaceutiche. Il vaccino non è un business, il vaccino per me è la salvezza”, afferma il leader Iv Matteo Renzi su fb, dopo che ieri la trasmissione si è occupata anche dei suoi viaggi in Arabia Saudita e dei progetti dell’ex premier che sta per salire sul palco del Future Investment Initiative.

“Sono stufo di queste accuse. Sono vaccinato come tutta la redazione di Report, ma come giornalista devo essere libero di raccontare delle criticità – replica Ranucci – Quali sarebbero i contenuti no vax? Credo che i parlamentari non abbiano visto il servizio”.

“Report – dice ancora all’Ansa – è da sempre a favore del vaccino come migliore prevenzione, ma un fatto non ha colorazioni no vax. È un fatto punto, che piaccia o no. Cercare di nascondere degli errori è il miglior modo di alimentare chi non crede nel vaccino”.

La trasmissione ha anche sottolineato il grande business delle case farmaceutiche, a partire da Pfizer che oggi ha chiuso il terzo trimestre con ricavi a 24,1 miliardi di dollari (+130%), spinti proprio dalle vendite del vaccino Covid.

“Da Report un rigoroso, serio e documentato lavoro giornalistico d’inchiesta come richiede il miglior servizio pubblico”, sottolinea il sindacato dei giornalisti Rai.