L’AQUILA – E’ scontro tra i medici e i vertici della Asl provinciale dell’Aquila e sulla sanità aquilana è bufera.

Un gruppo di una ventina di primari del Dipartimento di chirurgia, tra i più influenti, ha inviato nelle scorse settimane al direttore generale della Asl provinciale dell’Aquila, Ferdinando Romano, una lettera di denuncia sulla difficile situazione in cui sono costretti ad operare da tempo, con la conseguenza che le condizioni di lavoro e, conseguentemente, la qualità e la tempistica della cure che si riescono ad assicurare non hanno standard accettabili e quindi efficaci.

Secondo quanto appreso da Abruzzoweb i medici in questione denunciano tra le altre cose le carenze di personale, difficoltà nel reperire attrezzature e materiali, oltre che farmaci di qualità.

I sanitari hanno chiesto al manager una immediata inversione di tendenza. In sostanza, anche per i medici in prima linea in competenze importanti, strutture ospedaliere, in particolare il San Salvatore dell’Aquila un tempo riferimento per la regione e fuori regione, sono considerate in gravi difficoltà, come detto da più di un medico “allo sbando”.

Non è noto quali saranno le decisioni del manager, noto e stimato esperto del settore con importanti esperienze alle spalle, docente della Sapienza, in sella dal giugno dello scorso come tecnico in quota Lega.

Romano che nel prossimo mese di giugno avrà la verifica del primo biennio, ha sostituito al termine di mesi di polemiche Roberto Testa, nominato nel settembre del 2019 in quota Fdi, e licenziato a causa di dissapori e differenti vedute, con i vertici politici del centrodestra regionale che è al timone della Regione con il governatore, Marco Marsilio, di Fdi, dal febbraio del 2019.

Della discesa in campo dei primari si viene a sapere da fonti bene informate in seno all’azienda sanitaria all’indomani della dura denuncia del segretario regionale del sindacato dei medici Anaao, Alessandro Grimaldi, che è anche primario del reparto di malattie infettive del San Salvatore, il quale su questo giornale ha lanciato l’allarme sulla grave situazione dell’ospedale aquilano chiedendo tra le altre cose con forza l’immediata assunzione di personale.

Sempre stando a quanto appreso da questa testata, in seguito alla denuncia, i primari hanno avuto un incontro nei locali del nosocomio con il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fdi, uomo forte della politica abruzzese, che in questa situazione è presidente del comitato ristretto dei sindaci in tema di sanità oltre che responsabile del comparto per il territorio aquilano. La lettera è stata inviata anche al presidente della Giunta regionale abruzzese Marsilio. (b.s. e f.t.)