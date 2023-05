BUON COMPLEANNO NOEMI: 11 ANNI SENZA MAI ARRENDERSI, L’11 GIUGNO FESTA A PESCARA

PESCARA – “Una festa magica, che scalderà il cuore di tutti e renderà ancora una volta indimenticabile questo giorno, per donare spensieratezza e gioia a Noemi e, grazie alla vostra presenza, anche a tutti i bambini che Noemi rappresenta”.

È l’invito di Andrea Sciarretta, papà della piccola Noemi, la bimba di Guardiagrele (Chieti) affetta da Atrofia muscolare spinale (Sma1), che il prossimo 31 maggio compirà 11 anni.

Per l’occasione, domenica 11 giugno, dalle 18, all’Auditorium Flaiano di Pescara, “festeggeremo insieme la forza straordinaria della Vita, il compleanno della piccola guerriera, con tanti ospiti e tante sorprese per voi e per lei”, fa sapere il papà.

Un grande evento in compagnia di tanti amici per una serata all’insegna della solidarietà. Infatti, il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto all’Associazione Progetto Noemi, a sostegno di tutte le iniziative che porta avanti con forza e determinazione.

Per acquistare i biglietti:

https://www.ciaotickets.com/biglietti/buon-compleanno-noemi-undici-anni-senza-mai-arrendersi

Oppure prenotare telefonare al numero 333 5001699