BUONI SPESA NATALE: PUBBLICATO L’AVVISO DEL COMUNE DI PESCARA

PESCARA – Per le feste natalizie il Comune di Pescara erogherà a 1.250 famiglie altrettanti buoni spesa dell’importo di 100 euro.

Si tratta di carte spesa prepagate, emesse dai principali operatori economici presenti in città, da usare per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

L’avviso, hanno annunciato oggi il sindaco Carlo Masci e l’assessore Massimiliano Pignoli, è stato pubblicato stamani sul sito del Comune (è sulla home page) e le domande potranno essere inviate tra domani (ore 9) fino al 14 dicembre (ore 13).

“Una bella iniziativa per dare risposte alle famiglie che chiedono un aiuto, una opportunità per chi ha bisogno – ha detto Masci – Può sembrare una somma modesta ma può consentire di fare qualche acquisto in più, nel periodo delle feste. Come diciamo sempre, non lasciamo indietro nessuno”.

L’assessore Pignoli, affiancato da Piera Antonioli, responsabile del Servizio gestione politiche sociali del Comune, ha illustrato tutti i dettagli dell’avviso.

E’ necessario essere residenti a Pescara o avere il permesso di soggiorno, per gli extracomunitari, e un requisito importante è il possesso di una attestazione Isee 2024 ordinaria o corrente non superiore a 8.000 euro, in corso di validità (non è ammessa la Dsu).

Non potranno accedere al beneficio gli assegnatari della cosiddetta “Carta dedicata a te” 2024 attivata dal Governo, del valore di 500 euro.

Ogni famiglia può presentare una sola richiesta. I buoni spesa saranno erogati tra Natale e l’Epifania direttamente ai beneficiari, che riceveranno un messaggio telefonico con l’indicazione della data e dell’ora del ritiro nei locali della Casa dell’inclusione sociale di via Gran Sasso (serve avere con sé un documento di identità valido).

Le domande possono essere presentate solo on line, sul sito del Comune, usando lo Spid. Il richiedente deve coincidere con il titolare dello Spid.

L’assegnazione avverrà sulla base del valore dell’attestazione Isee, una volta effettuati tutti i controlli sul possesso dei requisiti e sulla documentazione presentata.

La graduatoria sarà pubblicata sull’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale seguendo il link “Buoni spesa Natale 2024” dove sono già disponibili tutte le informazioni.

Pignoli ha spiegato che “con i buoni non si potranno acquistare alcolici, telefonini e neppure tutto ciò che riguarda il settore ludico-ricreativo. Quest’anno non ho puntato sui contributi per le iniziative natalizie ma sulle famiglie, per allietare il Natale di chi si trova in difficoltà”, ha sottolineato l’assessore.