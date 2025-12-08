BURKINA FASO: POZZO DI ACQUA POTABILE GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE AQUILANA ROSIO DI FILIPPO

L’AQUILA – Nel comune di Loumbila, nell’area settentrionale di Ouagadougou, in Burkina Faso, è entrato in funzione un nuovo pozzo di acqua potabile, frutto del lavoro congiunto tra l’associazione aquilana Rosio Di Filippo Odv, comunità locali e il sostegno dell’azienda idrica Gran Sasso Acqua.

Il secondo pozzo realizzato a Loumbila segna una tappa importante per la Rosio Di Filippo ODV, ma non un punto di arrivo: è parte di un cammino che continua, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile la risorsa più preziosa per ogni comunità.

Sottolinea la socia fondatrice dell’organizzazione di volontariato Eleonora di Filippo: “Nel cuore arido del Burkina, quando la terra si apre e lascia sgorgare una vena d’acqua, è come assistere a un miracolo che fa venire i brividi e restituisce speranza a un popolo intero”.

Si legge nella nota: “il traguardo arriva dopo un percorso non privo di ostacoli: tre tentativi di perforazione in un altro villaggio non erano risultati fruttuosi. La scelta di trovare un sito alternativo è stata decisiva per la ricerca della falda acquifera. In un contesto dove la disponibilità di acqua potabile rimane una sfida quotidiana, questa infrastruttura assicura a centinaia di residenti un accesso stabile alla risorsa, con ricadute positive sulla salute pubblica, sulla qualità della vita e sulle attività economiche del territorio”.

Il progetto “non si limita alla sola realizzazione tecnica: rappresenta un impegno condiviso costruito sul dialogo con le comunità burkinabé, promuovendo percorsi di autonomia e sviluppo duraturo. Ogni intervento è pensato come un tassello all’interno di una collaborazione più ampia, che mette al centro il valore dell’acqua come diritto essenziale. Grazie al contributo di Gran Sasso Acqua e al lavoro dei partner locali, l’iniziativa di gemellaggio basata sulla tutela delle risorse idriche prosegue con rinnovata energia e speranza per le popolazioni locali, come