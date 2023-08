BURRACO, TORNEO DEI QUARTI: AL CIRCOLO AQUILANO VINCE IL QUARTO DI SAN PIETRO

L’AQUILA – La squadra del Quarto di San Pietro ha vinto il secondo “Torneo di Burraco dei Quarti” organizzato dal Circolo Aquilano nell’ambito del programma della 729esima Perdonanza Celestiniana.

L’iniziativa ha fatto registrare un sorprendente ed entusiasmante successo di consensi e di partecipazione con ben 26 coppie iscritte, provenienti anche da fuori città (Popoli ed Avezzano in particolare).

Una bella idea, il torneo agganciato ai Quarti cittadini, come sottolineato anche dal vicesindaco Raffaele Daniele e dal consigliere comunale Leonardo Scimia che hanno dato lo “start” alla tenzone nella prestigiosa sede del Circolo Aquilano ai Quattro Cantoni.

All’avvio erano presenti anche i referenti delle associazioni dei Quattro Quarti (Cesare Ianni e Sandro Zecca per Santa Maria, Roberta Gargano per San Giorgio, Beatrice Sabatini e Paola Cinque per San Pietro e Sofia e Roberto Alfonsetti per San Giovanni) con una nutrita partecipazione di associati in costume medievale.

Tutti i referenti hanno avuto parole di apprezzamento e incoraggiamento per l’iniziativa del Circolo a sostegno della valorizzazione dei Quarti civici.

San Pietro si è imposto con 285 su San Giorgio (270), terzo Santa Maria (227) e quarto San Giovanni (170).

Anche il Circolo Aquilano, la più antica associazione cittadina sempre attiva risalente al 1865, ha voluto così portare per il secondo anno consecutivo un piccolo ma significativo contributo alla Perdonanza con l’intenzione di invitare nelle prossime edizioni giocatori di tutto l’Abruzzo e non solo per avvicinarli così alla importante manifestazione celestiniana.