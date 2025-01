BUS FUORI STRADA A CALASCIO: PAURA MA SOLO CONTUSIONI PER LA CONDUCENTE, UNICA PERSONA A BORDO

CALASCIO – Pauroso incidente stradale questa mattina a Calascio (L’Aquila), per fortuna senza particolari conseguenze, dopo che un piccolo bus è finito fuori strada per cause ancora da accertare, forse per la strada sdrucciolevole. L’automezzo, che era diretto nel vicino Comune di Castel del Monte, viaggiava ancora senza passeggeri.

L’unica persona a bordo era la conducente che, spavento a parte, come riferiscono i vigili del fuoco dell’Aquila, ha riportato solo contusioni di poco conto.

Per riportare in carreggiata l’autobus è stata adoperata una speciale gru il cui uso ha evitato che il mezzo riportasse danni particolari durante la rimozione.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri della locale stazione per le verifiche di rito sulla dinamica dell’incidente e gestione della viabilità.