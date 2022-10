BUSSI: IRRUZIONE CINGHIALI, SCUOLA CHIUSA PER I DANNI. SINDACO, “EMERGENZA FAUNA SELVATICA”

BUSSI SUL TIRINO – Rimarrà chiusa fino a lunedì, per consentire i lavori di riparazione dei danni, la scuola dell’infanzia di Bussi sul Tirino che ieri è stato teatro di una clamorosa “irruzione” di una famiglia di cinghiali, provocando il panico tra gli insegnanti e i piccoli alunni.

Il sindaco Salvatore Lagatta ha ordinato interventi per ripristinare e rafforzare la recinzione esterna. E ha commentato: “fatti del genere non si devono più verificare. È un grosso problema che va risolto alla radice”. auspicando maggior efficacia nell’abbattimento selettivo. Anche la Coldiretti è intervenuta sula vicenda, ricordando che l’Italia invasa da 2,3 milioni di cinghiali è allarme per la sicurezza delle persone in campagna e città con i branchi che si spingono fin dentro i centri urbani.

I cinghiali ha fatto irruzione nella struttura, a diretto contatto con un bosco a ridosso della montagna, in una zona periferica del paese nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dopo avere sfondato prima la rete di recinzione del giardino e poi il vetro della porta d’ingresso. In pochi attimi il cinghiale più grande è entrato in un’aula dove una quindicina di bambini stavano facendo lezione.

Nel panico generale, con i bimbi che saltavano sui banchi e urlavano, una maestra si è frapposta fra loro e l’animale, ferendosi leggermente a un fianco dopo avere urtato un armadio.

Fondamentale si è rivelato l’intervento del cuoco Giovanni Di Giovanni che, in maniera tempestiva, si è precipitato nell’aula e con l’aiuto di una collaboratrice scolastica è riuscito a far in modo che i bimbi, uno ad uno, uscissero, senza allo stesso tempo far spaventare troppo l’animale, che era già agitato. I bambini sono stati, quindi, chiusi in un’altra stanza.

A questo punto, il cuoco ha aperto una porta di sicurezza attraverso la quale l’animale è riuscito a tornare all’aperto, per poi allontanarsi con il resto della famiglia, due cuccioli compresi.

Nessun bambino, fortunatamente, è rimasto ferito, nonostante la fuga precipitosa.

Interviene anche il locale circolo di FDI con Pasqualino Viscogliosi: “Sembra una battuta ed invece oggi un cinghiale ha sfondato la porta dell’asilo, provocando il panico tra i bambini, nonché il ferimento di un’insegnante. L’animale selvatico ha sfondato una porta-vetrata al piano terra, abbattendo anche un pannello all’interno dell’istituto. Si sono evitati problemi più gravi solo grazie all’intervento del personale scolastico che ha provveduto a radunare i bambini in aula, la scuola è stata chiusa fino a lunedì.

“Già da tempo e stata sollecitata l’amministrazione Comunale a porre in essere tutte le azioni necessarie per ridurre la problematica invitandola ad autorizzare anche la caccia di selezione, previo inoltro di specifiche note agli organismi competenti. Si spera che l’episodio accaduto in data odierna, che è solo l’ultimo di una lunghissima serie, porti finalmente il Sindaco a tutelare l’incolumità pubblica attraverso azioni che sono di sua competenza”, si legge ancora nella nota.