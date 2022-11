BUSSI SUL TIRINO: È MORTO MARIO BUCCI, MUSICISTA, ANIMA DI BUSSIINJAZZ

PESCARA – È morto Mario Bucci, noto e stimato musicista, di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, anima, tra le tante attività, della manifestazione Bussiinjazz.

Scrive sul suo profilo Salvatore Lagatta, sindaco di Bussi.

“Se n’è andato un amico, un compagno, un uomo profondamente innamorato delle sue passioni: la famiglia, la musica, la Politica … tante storie insieme! Bussinjazz, l’Associazione Culturale Buxi, Rifondazione Comunista … sempre presente, disponibile e infaticabile lavoratore. Anche quest’estate ha voluto fortemente che si svolgesse la manifestazione Bussiinjazz, non voleva che si perdesse un appuntamento che si ripete da 30 anni! L’ho visto l’ultima volta durante la raccolta delle firme per la presentazione della Lista di Unione Popolare, non stava bene, ma ha sentito il bisogno di essere presente. Come sempre. Ciao Mario, rimarrai sempre nei nostri cuori”.