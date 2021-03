BYOBLU, YOUTUBE CHIUDE IL NOTO CANALE DI CLAUDIO MESSORA. ZENNARO, “E’ UN ATTO DI CENSURA”

L’AQUILA – La piattaforma YouTube ha cancellato “definitivamente” il canale ByoBlu, canale al quale era iscritto circa mezzo milione di utenti, di Claudio Messora.

Il canale, in quattordici anni di attività aveva pubblicato online circa duemila video, che includevano “interviste a scienziati, ricercatori, politologi, giornalisti”.

Il tg su YouTube di ByoBlu24, sempre legato alla testata giornalistica di Messora – registrata al Tribunale di Milano e edita da Byoblu Edizioni Srls – ha inoltre precisato che la notizia della cancellazione è arrivata “con una email” all’interno della quale la piattaforma video spiega che all’origine dell’oscuramento ci sarebbe la presenza sul canale di un’intervista “al panafricanista Mohamed Konare”.

Il senatore Gianluigi Paragone (ItalExit), ha annunciato un’interrogazione parlamentare sul caso e accusato YouTube di essere un “padrone feudale”, mentre al canale ha manifestato solidarietà anche il magistrato Angelo Giorgianni.

Per Messora e company, ora è tempo di acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre “a un prezzo molto al di sotto del valore di mercato. Servono poco meno di 150 mila euro, e poi Byoblu e DavveroTV entreranno nelle case di tutti gli italiani, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Bisogna raggiungere questa cifra entro il 10 aprile. Se ci state, se accettate la sfida, fate la vostra donazione ed entriamo, tutti insieme, nella storia, dalla porta principale”.

ZENNARO, “CHIUSURA CANALE YOUTUBE DI BYOBLU E’ UN ATTO DI CENSURA NEI CONFRONTI DI UNA TESTATA REGOLARMENTE REGISTRATA”

“La chiusura del canale ByoBlu è nella sostanza un atto di censura, aldilà che si possa essere d’accordo o meno con i contenuti ed i temi trattati dal sito di informazione, limitare le voci non è mai una cosa giusta nel pubblico dibattito, se poi consideriamo che in questo caso parliamo di una testata regolarmente registrata in Italia, la chiusura da parte della piattaforma YouTube non avviene sulla base di nessuna violazione di norma di legge, ma solo perché i contenuti forse non erano in linea politica”, dichiara ad AbruzzoWeb Antonio Zennaro, deputato leghista.

“Servirà un’ampia riflessione anche a livello politico su queste problematiche tanto più che si è sempre più dipendenti per diffondere le proprie idee proprio da canali web e social”, conclude Zennaro.