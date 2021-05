C.T. L’AQUILA: CICCARELLI, “SMENTISCO MIA CANDIDATURA. INOPPORTUNO, SONO PRESIDENTE PASSO POSSIBILE”

L’AQUILA – “Smentisco nel modo più categorico il mio essere alla testa di una possibile ‘cordata’ in vista dell’imminente votazione per il rinnovo del consiglio direttivo del Circolo tennis della Città di L’Aquila”.

Ad affermarlo in una nota Fabrizio Ciccarelli, il presidente del gruppo civico comunale il Passo Possibile, la formazione “creata” dal consigliere regionale di centrosinistra Americo Di Benedetto (Legnini presidente).

L’intervento segue l’articolo di Abruzzoweb che ha riferito delle manovre in corso per il rinnovo del consiglio direttivo del circolo tennis “Peppe Verna” dell’Aquila, il più antico d’Abruzzo, con votazioni previste per domani. L’organismo dovrà poi eleggere il presidente che nell’ultimo biennio è stato il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, ricandidato per il secondo mandato alle attese consultazioni di domani.

“Non è questa la mia intenzione né lo è mai stata – sottolinea ancora Ciccarelli- in virtù del fatto, non trascurabile, che, ricoprendo il ruolo di presidente pro tempore della associazione civico politica ‘Il Passo Possibile’ ritengo inopportuno, sebbene lo statuto non preveda nulla in contrario, essere parte dirigente di una associazione sportiva di rilevanza cittadina come quella dell’asd Circolo Tennis L’Aquila che dovrebbe, a mio avviso, essere avulsa da appartenenze politiche dii qualsiasi provenienza”.