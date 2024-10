CACCIA AL CERVO: INTERGRUPPO PARLAMENTARE A MARSILIO, “FERMARE MATTANZA”

ROMA – “Dopo il pronunciamento del Tar, solo la Regione può fermare la mattanza dei cervi”.

È ciò che chiede al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio l’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la tutela dell’Ambiente, presieduto dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla (Nm), al quale aderiscono decine di parlamentari di tutti i partiti, tra cui Michaela Biancofiore (Nm), Rita Dalla Chiesa (Fi), Sergio Costa, Susanna Cherchi e Dolores Bevilacqua (M5s).

“Con la delibera sui cervi, che avrà effetto a partire da lunedì prossimo – affermano – la Regione realizza non un piano di contenimento, ma un programma venatorio a vantaggio delle solite doppiette, la lobby più coccolata da tutte le Regioni italiane, del loro divertimento e delle loro casse (visto che i proventi da tariffario andranno agli ambiti territoriali di caccia). Tanto basta e avanza per distruggere l’immagine di un territorio che aveva dato all’Europa intera, e ai tantissimi turisti che la frequentano per le sue bellezze naturali, splendidi esempi di convivenza con la fauna selvatica. Rifletta il presidente Marco Marsilio sul patrimonio di cui è custode e fermi questa mattanza che fa l’interesse di pochi”.