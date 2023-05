“CACCIA ALL’AFFARE”: DAL 2 AL 4 GIUGNO IL MERCATINO DEL VINTAGE A SULMONA

SULMONA – “Caccia all’affare, il mercatino del Vintage”, giunto alla sua seconda edizione, arriva a Sulmona.

Ospitato nella romantica Villa Comunale di Sulmona, il mercatino aprirà le sue porte il 2,3,4 giugno con il patrocinio del Comune di Sulmona.

“Abbigliamento d’epoca, accessori, arredo, quadri, elettronica da collezione, ceramica, numismatica, modernariato industriale e vinili: il luogo ideale per immergersi nell’atmosfera di un vero mercatino vintage, scovare rarità e fare ottimi affari”, viene spiegato in una nota.

“Caccia all’Affare è un marchio ormai conosciuto in Abruzzo perché nasce a Pescara dove si svolge nel periodo invernale tutti i mesi alla fiera di via Tirino e adesso, per la versione estiva, arriva a Sulmona con le tante proposte in vendita”.

“Si parlerà di vintage, un settore di grande tendenza in questo momento che ha anche l’obiettivo di sostenere il riuso degli oggetti oltre alla valorizzazione delle tradizioni che le opere del passato si portano dietro. Quadri, piccolo mobilio, accessori e abbigliamento degli anni ’50 ‘ 60 ’70, libri rari e introvabili, bijoux d’epoca e collezionismo americano del ‘900, borse e monili della nonna, c’è veramente di tutto a Curiosando, per grandi e piccini, esperti collezionisti o avventori alle prime armi. Il divertimento di girovagare, di ricercare tra i mercatini una chicca retrò rimane sempre un’occasione di divertimento, di scoperta e conoscenza, un’offerta turistica diversa e accattivante per tanti, a tutte le età”, conclude la nota

Prossima edizione: 19 e 20 agosto.

[mqf-dynamic-pdf]