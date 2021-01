CACCIA: SEQUESTRATA CARABINA NELL’AQUILANO, DENUNCIATO PROPRIETARIO

L’AQUILA – Durante i controlli sulla caccia, una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Barisciano (L’Aquila) ha proceduto al sequestro di una carabina cal. 30-60 con caricatore da dieci colpi, durante una battuta di caccia al cinghiale, in località Bosco San Valentino, frazione di Pescomaggiore.

Il proprietario dell’arma, V.E., di 68 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, per il reato di caccia con mezzi non consentiti (art.13, Legge 157/1992) poiché la Legge prevede l’uso di questa tipologia di arma con un caricatore contenente al massimo cinque proiettili. Per tale violazione, la pena prevista è un’ammenda fino a 1.549 euro.

