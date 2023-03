CADDE IN UNA BUCA IN VIA CORRADINI: IL COMUNE DI AVEZZANO RISARCIRA’ LA DONNA INFORTUNATA

AVEZZANO – Il Comune di Avezzano dovrà risarcire una donna che cadde in strada per una buca. Lo rede noto il Centro giuridico del cittadino.

Secondo quanto riferisce il Centro giuridico del cittadino “il 12 dicembre 2019 veniva acquisita al protocollo generale del Comune una nota con la quale l’avv. Amedeo Luccitti, in nome e per conto di una donna , invitava il Comune di Avezzano a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dalla propria assistita a seguito di una caduta avvenuta in data 28/11/2019 , allorché la stessa “mentre camminava sul marciapiede sito in Avezzano alla Via Corradini, all’altezza del civico 25, inciampava in una sconnessione non percepibile, né in alcun modo segnalata, cadendo rovinosamente a terra” addebitando al Comune di Avezzano la responsabilità dell’accaduto in quanto “detta sconnessione consisteva – e consiste tutt’ora – in un ciglio di travertino (o comunque materiale similare) disposto non a regola d’arte, probabilmente in occasione di recenti lavori di rifacimento del marciapiede”. Il Comune, quindi, ha deciso di risarcire.