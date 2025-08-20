L’AQUILA: CADE CON LA BICI PER LE ROTAIE DELLA METRO, COMUNE NON PAGA E PARTE IL PRECETTO

L’AQUILA – Ancora una sentenza del tribunale dell’Aquila contro il Comune che deve risarcire l’ennesimo ciclista caduto con la sua bici a causa delle rotaie della metro di superficie non rimosse.

L’incidente era avvenuto lungo la strada che porta all’ospedale, già teatro di simili sinistri.

Sta di fatto che il ciclista ha avuto gravi lesioni al punto che il giudice gli ha assegnato un risarcimento dei danni per circa 20mila euro.

Il Comune, comunque, ha pagalo solo le spese di giudizio e allora l’avvocato del ciclista, Tiziana Ruzza, sentita da Abruzzoweb, ha avviato il pignoramento con un atto di precetto nella speranza di smuovere la pratica risarcitoria. Fino a questo momento ancora non è stato risarcito nulla ma sembrano esserci le premesse per una delibera che chiuda il caso.