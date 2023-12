CADE DA LETTIGA AMBULANZA E MUORE, PROCURA REPUBBLICA L’AQUILA APRE FASCIOLO PER OMICIDIO COLPOSO

SULMONA – È caduta dalla lettiga dell’ambulanza mentre veniva presa in carico dagli operatori volontari. Dopo qualche ora è morta in pronto soccorso.

Sulla tragedia che è capitata ad una 93 enne di Sulmona (L’Aquila), Alba Michelina Orsini, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti e ha disposto il trasferimento della salma nell’obitorio dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila per via dell’inagibilità della sala autoptica sulmonese.

Nelle prossime ore il magistrato di turno deciderà per l’autopsia o per l’ispezione cadaverica al fine di far luce sulla morte sospetta. L’attività d’indagine, affidata alla Polizia, è scattata su iniziativa della Procura che nel pomeriggio ha bloccato i funerali fissati dalla famiglia dell’anziana. Da quanto si è appreso – riporta l‘Ansa – nella mattinata di ieri, i familiari avevano contattato il numero di emergenza del 118 per uno stato di disidratazione dell’anziana. L’ambulanza dei volontari è giunta sul posto.

Nel tragitto tra l’abitazione della 93 enne e l’equipaggio, la paziente è caduta dalla barella, per circostanze ancora da accertare. Quindi la corsa in ospedale dove è stata presa in carico con escoriazione frontale. Sottoposta alla Tac, è stata tenuta sotto osservazione anche per via delle patologie pregresse.

Dopo qualche ora il cuore dell’anziana si è fermato in pronto soccorso. La Procura vuole chiarire se esiste un nesso di casualità tra il decesso e la morte. Da qui l’inchiesta