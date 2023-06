CADE DALLA BICI: 38ENNE IN RIANIMAZIONE A L’AQUILA, IPOTESI MALORE

L’AQUILA – È caduto improvvisamente dalla bici per cause ancora da chiarire, probabilmente dopo un malore: A.C., 38 anni, è ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

Il ciclista ieri mattina si stava dirigendo verso Fonte Fetica quando, poco prima di mezzogiorno, in un tratto di strada tra i comuni di Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio, è caduto rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico, lacerazioni e ferite su varie parti del corpo.

A lanciare l’allarme, riporta Il Centro, sarebbe stato un automobilista che ha fornito la prima assistenza. Subito dopo, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, e infatti non sono coinvolti altri mezzi. Tra le ipotesi al vaglio la caduta accidentale oppure, la più accreditata, quella di un malore.

L’uomo è in coma farmacologico, non è ancora fuori pericolo anche se c’è cauto ottimismo.