L’AQUILA – Si era fermato per fare qualche foto al panorama in area parco del Gran Sasso, poi la pedalata per raggiungere il gruppo e l’incidente che non gli ha lasciato scampo.

Martin Dahl Kristensen, 71enne di nazionalità danese, ha perso la vita intorno alle 16 mentre con un gruppo di connazionali (una ventina di turisti in tutto) è stato protagonista di una grave caduta in bicicletta.

L’incidente, sul quale sono ancora in corso gli accertamenti da parte della stazione carabinieri di Calascio (L’Aquila), si è verificato nel tratto che da Lago Racollo (alle pendici del Gran Sasso) riconduce all’abitato.

Chi ha assistito alla caduta del connazionale ha visto la sua bicicletta in aria e l’uomo caduto rovinosamente a terra. Le sue condizioni di salute sono subito apparse critiche alla comitiva tanto che nonostante il tempestivo arrivo sul posto dell’elicottero del 118, il turista è morto dopo poco l’arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

Al momento il pm di turno non ha disposto il sequestro della bicicletta, né l’autopsia sul cadavere del turista.