CADE IN CANTIERE A FAGNANO ALTO: 90ENNE IN OSPEDALE

FAGNANO ALTO – Momenti di apprensione ieri mattina in località Ripa di Fagnano Alto (L’Aquila) dove un uomo di 90 anni è rimasto ferito in un cantieri di piazza Luigi Rosati.

L’uomo, proprietario di alcuni appartamenti in ristrutturazione, si sarebbe recato sul posto proprio per visionare i lavori quando sarebbe scivolato su una rampa, presumibilmente in ragione dell’ambiente polveroso, senza riuscire a ripararsi. Colpendo il pavimento con violenza.

La richiesta d’aiuto, spiega Il Centro, è partita da uno degli operai di turno al momento dell’incidente. Sul posto l’eliambulanza del 118. L’anziano è stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale dell’Aquila.

Tutto sommato, almeno in apparenza, in condizioni non paiono particolarmente serie. Una volta visitato dal personale medico, e condotti gli opportuni accertamenti, l’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Ma non in pericolo di morte. Stando a quanto riferito dai medici del San Salvatore che lo hanno in cura, avrebbe riportato un trauma cranico e la frattura dell’osso sacro.