CADE NEL FIUME LIRI: CANE SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

CANISTRO – Un cane è caduto nel fiume Liri a Canistro (L’Aquila) e, avvistato da una signora che ha dato l’allarme, è stato salvato dai Vigili del fuoco arrivati da Avezzano.

È accaduto questa mattina. Il cane, un pastore abruzzese caduto nel fiume, era stato trasportato dalla corrente per alcuni metri, finché non ha trovato riparo in una cosiddetta ‘zona di morta’, ovvero dove l’acqua è ferma o piuttosto risale verso monte.

Una volta localizzato l’animale, un vigile del fuoco della squadra giunta sul posto, opportunamente imbragato e sorretto da una corda vincolata al tubo guardrail, si è calato per circa 6 metri dal piano stradale lungo l’argine del fiume e, non senza difficoltà, è riuscito a recuperare il cane, a metterlo in salvo e a risalire con lui.