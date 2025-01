CADE SULLE PISTE DA SCI A ROCCARASO: GRAVE RAGAZZA DI 22 ANNI, TRASPORTATA IN OSPEDALE

ROCCARASO – Cade accidentalmente sulle piste da sci e finisce in prognosi riservata. Vittima dell’incidente, avvenuto questa mattina sugli impianti dell’Aremogna, a Roccaraso, è una giovane di 22 anni, residente fuori regione.

Da una prima ricostruzione, è emerso che la 22enne stava sciando con la sua famiglia quando, per cause accidentali, è caduta dagli sci, rotolandosi per decine di metri e battendo la testa.

Soccorsa nell’immediato dalla guardia di finanza e dai presenti, è stata affidata alle cure mediche del servizio 118.

I sanitari hanno deciso per il trasferimento in elisoccorso nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove la giovane è stata presa in carico in codice rosso.

A causa dell’incidente ha rimediato un trauma cranico. La prognosi è riservata e secondo i sanitari saranno decisive le prossime ore.

Sono stati 180 gli interventi di soccorso effettuati nell’ultimo mese sulle piste del comprensorio dell’Alto Sangro, prese d’assalto anche in questo weekend.