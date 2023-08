CAFFE’ LETTERARIO: A PINETO FEDERICO BUFFA, MICHELE PLACIDO E DAVIDE CAVUTI

PINETO – Due spettacoli con volti molto amati dal pubblico in anteprima al “Caffè Letterario” nel giardino di Villa Filiani di Pineto (Teramo) firmati dal maestro Davide Cavuti, compositore cinematografico e teatrale e regista.

Il primo appuntamento, in programma il 21 agosto alle ore 21,30 vedrà protagonista il noto storyteller Federico Buffa in un evento dedicato ai grandi campioni sportivi e in particolar modo a tre stelle del calcio quali Pelè, Garrincha e Zico. La messa in scena è a cura di Davide Cavuti che ne cura anche le musiche eseguite da Franco Finucci alla chitarra e Libera Candida D’Aurelio alla voce.

Federico Buffa torna in scena in Abruzzo con un omaggio ai grandi campioni del calcio brasiliano dopo aver partecipato all’edizione 2022 del “Caffè Letterario” con lo spettacolo “Locos por el fútbol” firmato insieme a Carlo Pizzigoni e con la regia e le musiche del maestro Cavuti. Durante la performance, il racconto di Buffa abbraccerà sport, storia e costumi.

Il giorno successivo, 22 agosto, alle ore 21,30, ci sarà l’anteprima dello spettacolo “Fresche le mia parole ne la sera” nato da un’idea di Michele Placido e Davide Cavuti e che vedrà la partecipazione della scrittrice e attrice Franca Minnucci. Gli spettacoli sono prodotti da MuTeArt.

Il Caffè Letterario è organizzato dal Comune di Pineto e curato dal consigliere delegato al Pineto Progetto Cultura Ernesto Iezzi, si avvale del supporto della Fondazione Tercas, della Provincia di Teramo, del circuito i Borghi della Lettura, di cui Pineto fa parte, e della collaborazione con l’associazione Balneatori di Pineto e Roseto. Le serate sono a ingresso libero.

“Il recital teatral-musicale è dedicato alla poesia e omaggerà le opere di Gabriele D’Annunzio con la musica del maestro Davide Cavuti”, dichiara Michele Placido.

Il recital è un omaggio al Vate nel 160° anniversario della sua nascita ed è suddiviso in quattro quadri. Michele Placido, vincitore del “David di Donatello giovani” e del “Nastro d’argento speciale” per “L’ombra di Caravaggio, ha un rapporto speciale con l’Abruzzo grazie anche al sodalizio artistico con il maestro Davide Cavuti: numerose sono le collaborazioni tra Placido e Cavuti, tra cui ricordiamo per il teatro gli spettacoli “I fatti di Fontamara” (2009), “Prima che il sogno” (2010) con Giorgio Albertazzi, “Sciuscià e altre storie” (2015), e per il cinema i film “Il grande sogno” (2009), “Vallanzasca – gli angeli del male” (2010), regia di Placido, in cui il maestro Cavuti partecipa come compositore; nel 2021, il film biografico pluripremiato “Un marziano di nome Ennio” sulla vita del celebre sceneggiatore Ennio Flaiano, con la regia stavolta di Cavuti, vede Placido nel ruolo di “Vittorio De Sica”.

Nel 2022, per il film “Orlando” diretto da Daniele Vicari, Placido interpreta il ruolo dell’attore protagonista del lungometraggio e il maestro Cavuti è autore delle musiche tradizionali originali del lungometraggio, la cui colonna sonora ha ricevuto una nomination ai “Nastri d’argento” 2023. Per la serata in programma a Pineto, l’omaggio al Vate vedrà, oltre a Placido e Cavuti, la partecipazione di Franca Minnucci. Dal carteggio Duse-D’Annunzio ricostruito proprio dalla professoressa Minnucci, è nata la loro prima collaborazione per lo spettacolo “Incantesimo solare” (2008), messo in scena al “Vittoriale degli Italiani” a Gardone Riviera; nel 2018, Placido-Minnucci-Cavuti hanno realizzato lo spettacolo “La fiaccola” ispirato alla tragedia “La Fiaccola sotto il moggio” sempre del Vate.

“C’è molta attesa per gli ultimi due appuntamenti di questa edizione – commenta Iezzi – sia Buffa che Placido sono molto amati dal pubblico tanto che abbiamo deciso di farli tornare nuovamente al Caffè Letterario. Tante le novità che proporranno nei rispettivi appuntamenti che saranno certamente formativi, piacevoli e di altissima qualità. Un ringraziamento di cuore va al nostro pubblico, sempre più numeroso, attento e partecipe, oltre ovviamente a tutte le realtà che supportano questo progetto e lo rendono possibile. Aspettiamo quindi in tanti nel giardino di Villa Filiani il 21 e 22 agosto per due serate straordinarie e interessanti”.