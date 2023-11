CAGNANO AMITERNO: L’IMPIANTO ITALCEMENTI CAMBIA BRAND E DIVENTA HEIDELBERG MATERIALS

CAGNANO AMITERNO – Heidelberg Materials, da oggi è nuovo brand della storica azienda Italcementi che così completa un percorso iniziato nel 2016 con l’ingresso nel Gruppo HeidelbergCement, secondo produttore di cemento al mondo, con 3mila siti produttivi in oltre 50 paesi.

L’evoluzione del Gruppo riguarderà anche la cementeria di Cagnano Amiterno (Aq) dove lavorano oltre 60 dipendenti e che proprio recentemente ha aperto le porte per presentare in anteprima il nuovo marchio. Da oggi potrà contare sulla forza di un brand internazionale per un cambio di marcia verso la carbon neutrality e la digitalizzazione dei materiali e dei processi produttivi.