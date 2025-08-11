CAGNANO AMITERNO: PRESENTAZIONE NUOVO LIBRO DEL POETA DALESSANDRO, GIACOBBO OSPITE D’ONORE

CAGNANO AMITERNO – In occasione della “VI giornata culturale cagnanese”, Francesco Dalessandro, affermato poeta cagnanese a livello nazionale, presenterà il 17 agosto alle ore 18,30 – nella frazione Termine di Cagnano Amiterno (L’Aquila), la sua ultima fatica letteraria intitolata “Alla luna montanina”, una raccolta breve di poesie in dialetto, con traduzione in italiano.

Per l’occasione, è stato invitato, in veste di ospite d’onore come nei precedenti incontri culturali cagnanesi dove ha sempre partecipato, il famoso giornalista, scrittore e presentatore Roberto Giacobbo.

Dalessandro, ha al suo attivo la pubblicazione di molti libri ed è stato redattore della rivista di letteratura “Arsenale”, dove ha pubblicato testi critici e traduzioni dall’inglese e dallo spagnolo.

La prima poesia è un invito al lettore, le altre tre sono allocuzioni alla Luna, soggetto che lo ha sempre affascinato. La quarta, in particolare, è una variante breve della terza. Relatori dell’incontro culturale saranno Giuseppe Colantoni, già sindaco di Secinaro, e Pasquale Di Prospero, di Tornimparte, entrambi cultori della storia e delle tradizioni dei loro Comuni dell’Aquilano.

Il dialetto, ormai è in una progressiva fase di estinzione ed ha iniziato il proprio declino dalla metà del secolo scorso, fortemente influenzato dall’emigrazione, dai mezzi di comunicazione di massa e dalla scolarizzazione.

Solo l’amore e l’interesse per le “cose cagnanesi” hanno portato Claudio Cucchiella, autentico, fervente cagnanese ad organizzare per il sesto anno consecutivo questo seguitissimo appuntamento culturale presso il Comune. Alla fine della presentazione verranno lette alcune poesie della poetessa Sara D’Ascenzo, nativa della frazione Termine di Cagnano Amiterno.