CAGNANO AMITERNO: SABATO PORTE APERTE ALLA CEMENTERIA PER CENTENARIO

L’AQUILA – Sabato 27 settembre la cementeria di Cagnano Amiterno, in provincia dell’Aquila, in occasione del centenario della sua fondazione, aprirà le proprie porte alla comunità locale.

Un’iniziativa che si svolge nell’ambito della “Giornata Porte Aperte” nazionale organizzata da Federbeton, la federazione che racchiude l’intera filiera dei materiali da costruzione di cui l’Azienda fa parte.

Il Porte Aperte di Cagnano Amiterno sarà occasione per poter per visitare il sito produttivo e conoscere l’impegno dell’Azienda a favore della sostenibilità, della sicurezza sul lavoro, della qualità e innovazione di prodotto. Non mancherà, ovviamente, l’aspetto conviviale dedicato ad adulti e bambini.

L‘impianto sarà aperto a tutti i cittadini dalle ore 10.00 alle ore 14.00.

Alle ore 10.30, è previsto un momento di incontro aperto alla stampa con il direttore tecnico di Heidelberg Materials Italia, Agostino Rizzo, il direttore della Cementeria, Rabih El Omeiri, e alcuni rappresentanti istituzionali locali per dialogare insieme sulle attività della cementeria e sul suo rapporto con il territorio.