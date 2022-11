CAGNANO: IL SINDACO AL PREFETTO: “INIZIATIVE PER GARANTIRE SICUREZZA DOVE SONO IN CORSO LAVORI”

L’AQUILA- “Si richiede un intervento urgente al fine di garantire le condizioni di sicurezza e adeguati accessi “in e per” il territorio del Comune di Cagnano Amiterno, sulla strada dei Parchi: S.S. 260 Picente – tratto 3° Lotto, ancora in fase di esecuzione dei lavori”.

Lo scrive il sindaco di Cagnano Amiterno Iside Di Martino al prefetto e al questore temendo che nella zona possano verificarsi incidenti.

“Con progetto approvato nell’anno 2010 e, ad oggi” scrive “nessuna conferma è pervenuta circa la realizzazione dello svincolo e dell’inserimento di una rotatoria in località S.Pelino, con conseguenti e rilevanti disagi e difficoltà per una popolazione stanca e pronta a manifestare, in ogni forma, per l’assenza dei provvedimenti richiesti più volte e in varie sedi da questo Comune, sempre disattesi dallo

Stato”.

“La richiesta”, conclude, “è necessaria per garantire la sicurezza stradale a tutti gli utenti della strada in

generale, ed in particolare per quelli della popolazione dell’Alta Valle dell’Aterno.

Certa di poter contare sulla Vostra collaborazione, si resta a diposizione per ogni ulteriore

chiarimento e si allegano alcuni documenti che meglio aiutano a comprendere il caso e la

“particolare condizione” che si è verificata nel Comune che rappresento in qualità di Sindaco e come cittadina che vive e risiede in Cagnano Amiterno”.