CAGNANO: RITROVATO IN UN MAGAZZINO E CON FERITE BARISTA SCOMPARSO LUNEDI’

GNANO AMITERNO – È stato ritrovato dai vigili del fuoco in un magazzino di campagna di Cagnano Amiterno il barista 46enne T.D.D., originario di Celano, scomparso da lunedì.

L’uomo gestisce un bar a Scoppito. È stata la compagna del 46enne a lanciare l’allarme dopo che T.D.D. aveva fatto perdere le sue tracce.

Incessanti le ricerche, poi l’auto dello scomparso, una Opel Corsa grigia, è stata rintracciata in località Fossatillo di Cagnano. Poco distante il magazzino, dove l’uomo è stato ritrovato in stato di semi incoscienza e con ferite sul corpo. Ora il 46enne si trova in prognosi riservata al San Salvatore. Indagini in corso per appurare i motivi e la dinamica della scomparsa.