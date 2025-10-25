CALA IL SIPARIO SU PROGRESS 2025: “GIOVANI PROTAGONISTI A LANCIANOFIERA”

LANCIANO – “Desiderosi di entrare nel mondo del lavoro, interessati ad approfondire le competenze tecniche, convinti dell’importanza di coltivare le proprie abilità e i propri talenti”.

Questa, si legge in una nota, la fotografia che emerge dalle voci dei giovani della Generazione Z, che hanno animato Progress 2025, la fiera del Lavoro che si è conclusa oggi, sabato 25 ottobre, a Lancianofiera, quella di ragazzi dinamici ed aperti al confronto.

“Al Polo fieristico di Lanciano migliaia di studenti arrivati da tutto l’Abruzzo hanno mostrato interesse per le nuove professioni, i percorsi di specializzazione e le opportunità di lavoro immediato, spesso da affiancare a studi universitari e hanno partecipato con entusiasmo ai tre giorni di incontri ed attività, trasformando i padiglioni in un laboratorio di esperienze, orientamento e confronto”.

Di seguito la nota completa.

Le attività esperienziali e di approfondimento hanno arricchito un programma definito con gli attori presenti in fiera (dalle Università, agli Its, dai Centri per gli impiego alle agenzie per il lavoro) e pensato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, formazione e orientamento.

Forte l’attrazione degli studenti (che frequentano il quarto e il quinto anno dei scuola superiore) per le carriere pubbliche nelle Forze dell’Ordine, Armate e di Protezione civile con gli stand di Arma dei Carabinieri e Carabinieri Forestali, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Protezione Civile Regionale, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Militare, Aereonautica Militare, della Polizia Locale del Comune di Lanciano con EcoLan Spa, Croce Azzurra e Croce Arcobaleno, che sono stati presi d’assalto. Qui i ragazzi hanno potuto sperimentare da vicino attività cinofile, simulatori di volo, percorsi addestrativi, visori notturni e strumenti tecnologici avanzati e conoscere le modalità di accesso alle carriere e i bandi di concorso in essere.

Attenzione anche al sociale e ai servizi educativi ed assistenziali con laboratori e attività proposte dalle cooperative Praticabile e L’Ancora Sociale di Lanciano che, nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Erasmus+, ha registrato 92 contatti e svolto 38 colloqui a giovani fra i 18 e i 25 anni che si sono candidati alla selezione per il reperimento di un/una volontario/a per una mobilità internazionale della durata di 7 giorni, che si svolgerà nel mese di luglio 2026.

Grande partecipazione nella giornata di venerdì all’incontro con Sabrina Grazini, consulente del lavoro e influencer da oltre 335mila follower. La professionista bresciana, inserita da Forbes Italia nella lista “30 Under 30” e nominata “Top Voice” LinkedIn 2024, ha dialogato con gli studenti su startup, intelligenza artificiale e futuro del lavoro.

La giornata conclusiva di Progress 2025 ha ospitato il convegno promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, nell’ambito del progetto “On the Road”. Tra i momenti più intensi, la presentazione del libro “Il delitto di Saman Abbas” con l’autore Giammarco Menga, giornalista Mediaset e volto del programma “Quarto Grado”. L’iniziativa, che proseguirà nelle scuole abruzzesi con attività itineranti, affronta i temi della legalità, della parità di genere e dell’educazione all’affettività, promuovendo cittadinanza attiva e inclusione sociale.

La fiera, inaugurata giovedì 23 ottobre dal ministro alla PA Paolo Zangrillo e dal sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, sostenuta da Camera di Commercio Chieti Pescara e Regione, ha visto una ricca agenda di tavole rotonde, esperienze formative e dibattiti sull’occupazione giovanile, la formazione d’impresa e la digitalizzazione, con la partecipazione di autorità istituzionali ed esperti.

“Progress 2025 ha confermato il suo valore come luogo d’incontro tra giovani, istituzioni, scuola, aziende e terzo settore – ha dichiarato la presidente di Lancianofiera, Ombretta Mercurio –. Vedere migliaia di studenti partecipare con entusiasmo è per noi il segnale che stiamo offrendo qualcosa di concreto. Progress non è solo una fiera: è un investimento sul futuro dei nostri ragazzi, sulla formazione e sulla costruzione di comunità più competenti e inclusive”.