CALAMITA’ E RISTORI, D’AMICO: “SERVE SOSTEGNO REGIONE PER VASTO E ALTRI COMUNI COLPITI”

PESCARA – “Condivido le iniziative pubbliche e istituzionali di chi sollecita un sostegno della Regione al Comune di Vasto per fare fronte ai gravi danni causati dal maltempo”.

Lo dichiara in una nota Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione per il centrosinistra.

D’Amico prosegue: “È importante che in caso di calamità ed eventi eccezionali sia assicurato il sostegno della Regione. Quando accaduto a Vasto non può che rientrare in questa fattispecie, perciò è importante che le istituzioni regionali ne prendano atto. Allo stesso tempo vanno aiutati anche gli altri comuni della costa colpiti, nelle province di Teramo, Pescara e Chieti. D’altro canto, scelte di questo tipo non possono essere affidate alle discrezionalità, ma devono essere piuttosto improntate a criteri oggettivi. Una riflessione sulle procedure è perciò ineludibile se, come noi, si è animati dalla convinzione della centralità della trasparenza nelle decisioni pubbliche. Questo a maggior ragione se si considera che il governo ha finanziato il fondo regionale di Protezione civile per le calamità. Le risorse vanno utilizzate nel modo più efficiente”.